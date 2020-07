Wouters diervoeders in Reusel sluit na 25 jaar: ‘Maar ik blijf nog wel voer wegbrengen naar de boeren, hoor’

REUSEL - Even achterom voor een zak hondenbrokken bij Wouters diervoeders in Reusel is er straks niet meer bij.

Zaterdag 29 augustus sluit Wouters diervoeders na 25 jaar voorgoed de deuren. ,,Ik ben 71 jaar en dan mag je onderhand wel iets minder gaan doen. Maar ik blijf nog wel voer wegbrengen naar de boeren, hoor”, aldus de Hooge Mierdse eigenaar Frans Wouters, die ‘het toch niet laten kan’. Zo hoopt hij een beetje ‘uit te drijven.’

In Hooge Mierde zat Wouters al in het veevoeder. Toen een fietsenzaak aan de Mierdseweg in Reusel te koop stond, sloeg hij toe en verkaste hij met het gezin. ,,Ik weet nog dat er vroeger een naaiatelier zat. Op de fiets naar de lts in Bladel zag ik de dames achter de naaimachines zitten. In die tijd stond er nog geen huis voor.”

Aanvankelijk was het pand voor opslag bedoeld, maar toen het pakhuis in Reusel ermee stopte, pakte Wouters de koe bij de horens. ,,Er is nooit een vergunning voor afgegeven. Het werd gedoogd door de gemeente. Maar mochten er op zaterdag veel auto’s langs de weg staan, zo werd gewaarschuwd, zou de gemeente ingrijpen. Er was parkeergelegenheid genoeg op de plaats.”

Vanuit de wijde omtrek bezocht men zijn winkel waar men terecht kon voor ‘tuinzaden tot klompen, en van werkkleding tot vee- en klein diervoeder. ,,Dat ik nou echt een dierenvriend ben, kan ik niet zeggen. Ik ben meer van het voer.”

Duivendag

Duivenmelkers waren kind aan huis bij Wouters. ,,Ze kwamen hier bijeen. Uren kletsend nog met de fiets aan de hand.” Wouters hield jaarlijks een duivendag voor alle duivenmelkers in de omtrek. De erwtensoep stond klaar. Ook nam men een kijkje bij de ‘Eendagsvlucht’ in België met een excursie naar de brouwerij.

Nee, de ondernemer had niet bedacht om op de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen. Wel deed hij het wat rustiger aan.

Wouters was ook jarenlang voorganger in Hooge Mierde bij heilige missen en speciale vieringen. Hij werd van huis uit hierin gestimuleerd. ,,Ik groeide op in een religieus gezin. Ik zou als missionaris naar een ontwikkelingsgebied gaan. Maar doordat collega’s daarginds waren vermoord, werd het mij verboden.”

Nu krijgt hij rust en tijd voor zijn gezin en vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis in Bladel.”