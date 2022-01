WSZ maakt inhaalslag met sociale huurwoningen

Dat staat in de prestatieafspraken die Woningstichting De Zaligheden (WSZ), Stichting Huurdersraad de Kempen en de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden met elkaar hebben gemaakt. In de prestatieafspraken staan plannen voor het woningbeleid, bijvoorbeeld over het aantal te bouwen sociale huurwoningen.

WSZ heeft concrete plannen liggen om dit jaar te starten met de bouw van zo’n honderd sociale huurwoningen in de Kempen. Er zijn verschillende projecten in de Kempen die ongeveer een jaar na de start moeten worden opgeleverd.

Flinke vraag

Er is een flinke vraag naar betaalbare woningen. In de Kempen blijft het aandeel van sociale huurwoningen op het totaal aantal woningen achter bij het landelijke gemiddelde. ,,Landelijk gezien is het aandeel zo’n 35 procent”, schat Chris Theuws, directeur-bestuurder van Woningstichting De Zaligheden, in. ,,In de dorpen in de Kempen is dat zo’n vijftien tot twintig procent.”

Honderd sociale huurwoningen in een jaar is veel geeft Theuws aan. ,,Ik denk dat we de komende tien jaar zeshonderd nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen.”

Het merendeel van de ongeveer tweehonderd sociale huurwoningen die de komende twee jaar wordt gebouwd, komt in Bladel namelijk zo’n 111. ,,Daar maken we een inhaalslag.” Maar ook in de gemeenten Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden worden sociale huurwoningen bijgebouwd.

Projecten in Eersel

In Eersel gaat het om zo’n 34 huizen in de projecten Duizel-Noord, Koemeersdijk in Wintelre, Postels Huufke in Vessem en Rosheuvel in Eersel. Uiteindelijk moeten dat er in de komende vijf tot tien jaar in totaal ongeveer tweehonderd worden in de gemeente Eersel laat de Eerselse wethouder Steven Kraaijeveld weten.

WSZ, Stichting Huurdersraad de Kempen en de vier Kempengemeenten streven ernaar om samen voldoende, goede en betaalbare sociale huurwoningen te realiseren. Bij de afspraken gaat het niet alleen om aantallen, maar ook om duurzaamheid en leefbaarheid. Zo moeten de huizen minimaal energielabel B hebben en worden er pilots uitgevoerd, bijvoorbeeld met infraroodpanelen die energiezuinig zijn en gericht verwarmen.

Opknappen seniorenwoningen

Ook worden verouderde seniorenwoningen in overleg met de huurders opgeknapt. Dit jaar gaat het om de Waterhof in Duizel. Over de komst van tiny houses in de gemeente Eersel zijn gesprekken gaande tussen de gemeente en WSZ. Het doel is om zo’n tien minihuizen te bouwen, maar er is nog geen locatie op het oog. WSZ start dit jaar met de bouw van twaalf tiny houses in Reusel.