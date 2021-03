Yung Waste verspilt geen tijd; Ward (16) uit Oirschot brengt tweede hiphopalbum uit

Ondanks zijn tengere postuur lijkt hij ouder dan zestien. Het zal misschien met zijn lastige jeugd te maken hebben dat hij wat sneller is gerijpt. Jarenlang sukkelde hij met een onontdekte acnes, een zeer pijnlijke buikzenuwbeklemming die bijvoorbeeld normaal naar school gaan onmogelijk maakte. ,,Ik heb er vijf operaties voor moeten ondergaan, waardoor ik veel verzuimde op school. Ik voelde me daar niet begrepen en uiteindelijk ging ik van vwo naar havo en nu doe ik het examenjaar van de mavo’’, vertelt Ward Hermans. ,,Hij was zó ziek’’, beaamt zijn moeder Maartje Meerman. ,,Raar eigenlijk dat er toen niet meer hulp vanuit school kwam. Als je ziet wat er nu al een jaar wél mogelijk is met thuisonderwijs denk ik weleens; wat jammer.’’

Quote Er is tijd en ruimte nu voor mijn muziek Ward Hermans

Ward bemerkte vooroordelen bij zijn vroegere leraren. ,,Het leek of ze het verspilde tijd vonden om in mij te investeren. Daar komt ook mijn artiestennaam Yung Waste vandaan: Jonge Verspilling’’, verklaart hij. Het verleden zit hem niet meer in de weg, hij verwerkte het allemaal in zijn muziek. ,,Op het multiculturele Stedelijk College in Eindhoven ben ik op mijn plek en medisch gaat het goed. Er is tijd en ruimte nu voor mijn muziek.’’

Het nieuwe album New Life op Spotify bevat nederhop, met drill- en jazzelementen en Spaanse sfeertoetsen. ,,Ik maak wat mijn gevoel me vertelt’’, aldus de hiphopper die op het album zingt, instrumenten bespeelt, samples inpast, beats creëert en het geheel ook produceerde in zijn thuisstudiootje. ,,Vaak hoor ik uit zijn kamer verschillende lijntjes komen die even later samenvallen met de beats en de tekst. En dan komt hij naar beneden met een grote grijns en zegt ie: ‘Ik denk dat er weer eentje klaar is’’’, lacht zijn moeder.

Stempel van onhandelbaar kind

De tracklist van New Life bevat titels als ‘Vragen’ en ‘Vertrouwen’ en ze laten een artiest horen die onbevreesd zijn ziel blootlegt. ,,Sommige teksten gaan over de tijd dat het niet goed ging: het onbegrip dat ik tegenkwam, mijn verzet ertegen, het stempel van onhandelbaar kind wat ik daardoor kreeg. Soms werd mijn vertrouwen beschadigd. Ik heb me vaak alleen gevoeld’’, erkent hij.

Desondanks laten zijn songs ook een aanstekelijke speelsheid uit de speakers stromen. ,,Dat komt ook door zijn teksten’’, verklaart de trotse moeder. ,,Ward creëert een heel eigen taal. Officieel taalkundig klopt het misschien niet, maar als hij het over ‘een netjese bloes’ heeft, vind ik dat dichterlijke vrijheid. Verder wordt hij heel breed geïnspireerd door series, boeken, op sociaal vlak en hij weet de tijd mooi te vangen. Hij heeft een façade van onbreekbaarheid, maar je voelt het pijnlijke dat eraan voorafging.’’

Volledig scherm Ward Hermans met zijn moeder, Maartje Meerman. ,,Zij snapt me perfect, ook omdat ze zelf als beeldend kunstenaar weet wat zo’n creatief maakproces betekent.'' © Rens van Ginneken

Ward is blij dat zijn moeder zo in hem gelooft. ,,Zij snapt me perfect, ook omdat ze zelf als beeldend kunstenaar weet wat zo’n creatief maakproces betekent. En als ik het in een tekst over ‘mijn fokking moeder heb’, hoef ik het niet uit te leggen. Het vertrouwen tussen ons is 100 procent.’’

Inmiddels heeft hij zich aangemeld voor de Herman Brood Academie. ,,Ik hoop daar mijn grenzen weer te verleggen. Met dit album heb ik in ieder geval al een mooi portfolio. Graag wil ik een heel goeie worden, met een groot bereik op 101 Barz, het grote hiphopplatform’’, zo legt Yung Waste zijn ambitie neer.

Volledig scherm Aanstormend hiphopartiest Yung Waste ofwel Ward Hermans heeft een bijzondere voorgeschiedenis die is terug te horen in zijn songs. © Rens van Ginneken