Zaalsportclubs zijn druk én creatief om jeugd alsnog (buiten) te laten sporten: ‘We doen geen gekke dingen’

Natuurlijk was ODI-voorzitter Paul Raes blij toen Mark Rutte zei dat de jeugd tot en met 18 jaar weer mocht gaan sporten. Hij kon niet wachten om aan de slag te gaan, maar moest nog wel een plan bedenken. Want normaal volleybalt de jeugd in sporthal De Klep én binnen sporten mag (nog) niet. En dus zocht hij naar een grasveld, er was ook contact met Beerse Boys, maar ‘helaas’ was er al groot onderhoud gepland door de gemeente Oirschot. Even later werd alsnog een veld gevonden, op terrein van het St. Joris-gilde. En dus werd er afgelopen weekend druk gebouwd om de jeugd te kunnen laten sporten. ,,We moesten de netten wel tussen de schietvelden van het gilde opzetten en een protocol maken. Het is geen ideaal veld, maar we kunnen weer gaan sporten”, zegt Raes.