Zak met sponsorgeld opent deuren voor ondernemer

Met dank aan de Belasting­dienst; een schuld van twee ton voor wat ooit een doorsnee Bergeijks gezin was

23 januari BERGEIJK - Met een roze brief van de Belastingdienst dat binnen twee weken 48.000 euro kinderopvangtoeslag moest worden terugbetaald, begon voor een jong, doodnormaal Bergeijks gezin in 2009 een drama met vele hoofdstukken. De schuld van de familie bedraagt ruim tien jaar later meer dan het viervoudige (circa 2 ton) maar door beloftes van het kabinet en hulp van de gemeente gloort er weer licht.