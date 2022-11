Zangeres Fleur uit Vessem brengt je rechtstreeks naar de jaren zestig op haar tweede Franstalige album

Hendrik Mollen opnieuw Prins van de Pintewip­pers

HAPERT - Ook in 2023 regeert Hendrik Mollen als Prins Remorques 2.0 over de Pintewippers in Hapert. De carnavalsvereniging had de nodige verwarring gestrooid, maar presenteerde zaterdagavond toch in reprise de prins van 2022. De prinsennaam verwijst naar het werk van Mollen bij Hapert Aanhangwagens. Met carnaval is hij actief als lid van de Raad van Elf, met Jong Nederland deelnemer aan de zittingsavonden en wagenbouwer bij Ge Wit Mèr Nooit. Zijn motto is: ,,Hier zen we weer, het wordt nog gekker dan de vurrige keer.

19:21