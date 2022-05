Zanggroep Nova vertegenwoordigt het zangtalent van Hooge Mierde in De Schakel met grote revue

HOOGE MIERDE - Het bewijs dat het barst van het zangtalent in Hooge Mierde zijn de vele zangkoren. Zanggroep Nova komt binnenkort met de grote revue Night Of The Stars op de planken van De Schakel.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het van oorsprong Reusels muziektalent Fabiënne Jansen (23) is de drijfveer achter Nova. ,,Ik ben bij de zanggroep gekomen toen ik 12 jaar oud was. Het ledental is helaas teruggezakt. We zijn nog met veertien meiden over van de twintig.”

Al vier jaar ligt het script voor Night of the Stars op de planken. Toen de lockdown was overgewaaid kon Nova eindelijk met hun vierde show aan de slag. De zanggroep brengt classics van bijvoorbeeld Abba, Coldplay, Michael Jackson, Bløf en John Lennon.

Verschillende karakters en stemsoorten

Bestuurslid Summer Wouters (23) komt ook uit Reusel. Voor haar is het de tweede uitvoering. ,,Hoe bijzonder”, zegt ze, ,,om met een samenstelling van zoveel verschillende karakters en stemsoorten een show neer te zetten. Doordat we er lang aan hebben kunnen werken, is het supermooi geworden. Ik ben trots op deze groep meiden.”

,,Zingen is gewoon erg leuk”, legt Wouters uit. ,,Ik zing en schrijf mijn eigen nummers en begeleid mezelf op gitaar of piano. Ik zou heel graag willen optreden, maar het is moeilijk om ergens te worden binnengeloodst.”

Bouwen aan zangcarrière

Jansen bouwt ook aan haar zangcarrière. Ze studeert voor zangdocent aan het conservatorium in Tilburg en deed mee aan de televisietalentenshow Beat Me van SBS6. ,,Halverwege moest ik de show verlaten, maar het was een ervaring om nooit te vergeten.” In september heeft ze haar eerste officiële festivaloptreden bij het Hoessenbosch Festival in Berghem. ,,Ik ben ook regelmatig te beluisteren bij het Osse radioprogramma De Middaghits NL. Mijn genre is Davina Michelle, Anouk en Pink. Uiteindelijk wil ik graag het échte podium op, maar dat kost veel tijd en energie.”

Zowel Wouters als Jansen dragen ‘hun’ Nova een warm hart toe. In het dorp ontbreekt nog één koor, vinden de dames, namelijk een voor 12- tot 16-jarigen. Dan zou in Hooge Mierde het zangaanbod voor alle leeftijdscategorieën, van jong tot oud, compleet zijn.

Show stimuleert meiden om zich aan te sluiten

,,Na een show, zo is onze ervaring, worden meiden weer gestimuleerd en volgen er aanmeldingen”, weet Jansen. ,,Als zingen je hobby is, meld je aan. Het is gewoon hartstikke leuk. De toegangsleeftijd voor Nova is 16 jaar. Wij zingen pop, rock en soul.”

De shows Night Of The Stars zijn op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei in De Schakel in Hooge Mierde. Vrijdag en zaterdag is de aanvang 20.00 uur, zondag 14.00 uur. De tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via reserveren@nova-music.nl.