Zegen aan alles wat op rolletjes loopt in Reusel

REUSEL - Het is file rijden in de Groeneweg in Reusel. Zowel nieuwe en oude auto’s, tractoren, vrachtwagens, fietsers, motors en oldtimers, zijn klaar voor de zegen voor een behouden rit. Ruim honderd deelnemers bemachtigen een prentje van Sint Christoffel, patroonheilige van de reizigers en verkeersdeelnemers.

Pastoor David van Dijk staat al klaar als Kees de Voogd van Chauffeursvereniging Reusel voorrijdt met de vrachtwagen. Of David zelf wil rijden naar de Groeneweg voor de autozegening. ,,Als je goed verzekerd bent wel”, grapt Van Dijk.

In voor een lolletje

Na het uittrappen van zijn sigaretje stapt hij gewapend met wijwater, borstel, stola en superplie achter het stuur. Spiegels goed, handrem eraf, gas geven. O, het is een automaat. ,,Je mag niet met zestig de bocht door hé. Reusel ziet gelijk dat ik geen vrachtwagen kan besturen.” Die uitspraak wordt direct bevestigd als Van Dijk kort erna ook de grootste moeite heeft om de Groeneweg achteruit in te rijden. ,,Flikker voorzichtig de vrachtwagen uit”, waarschuwt hij. ,,Gisteren werden we nat van de regen, vandaag van mijn zegen.”

De heilige mis vooraf werd opgedragen aan de reizigers. Dit is de eerste maal dat de Reuselse pastoor individueel weggebruikers de zegen geeft. In voor een lolletje, neemt hij deze taak uiterst serieus. ,,Ik geef een zegen aan alles wat op rolletjes loopt. Dat is in het leven belangrijk, want ook daar heb je spiegels nodig.”

Autootje kan er weer tegen

,,Als vorig jaar was doorgegaan vond nu de activiteit van de chauffeursvereniging voor de 25e maal plaats”, weet medeoprichter De Voogd ,,Wij namen het over van Veilig Verkeer Nederland en maken ons sterk voor de verkeersveiligheid en de maatschappelijke belangen. Uniek van ons is dat wij bij een veiligheidsdag naast de fietsende kinderen meerijden in de vrachtwagens, zodat zij de situatie echt beleven.

De laatste jaren liep de deelname, ook vanwege de verplichte weekendrust, wat terug. Maar nu is de opkomst boven verwachting.

Voor motorrijder Twan van Herk (45) uit Reusel past de zegening goed in de vriendenrit. Baat het niet, dan schaadt het niet. Bernadette van Limpt (67) is van het eerste uur en denkt er anders over. ,,Ik vertrouw op hierboven. Je moet zelf ook goed uitkijken natuurlijk en nu niet roekeloos gaan rijden. Zo, mijn oud autootje kan er weer even tegen.”