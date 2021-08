Zelf je fantasie gebruiken en je gedachten de vrije loop laten bij kunstwandelroute in Wintelre

Plotseling kan er een groep van zo’n veertig personen opduiken in de bossen. Het zijn geen echte mensen. De hoofden zijn van keramiek. Het kunstwerk met de naam De Processie is gemaakt door kunstenaarscollectief Heren4 uit Tilburg.

De mensen lijken onderweg te zijn, maar de vraag is waarheen? En wie zijn het? ,,Dat vullen wij niet in”, zegt kunstenaar Kees Rijnen. ,,Mensen gaan er vanzelf over nadenken en hun fantasie gebruiken.”

Twintig kunstwerken

Het is één van de twintig kunstwerken langs de route die gemaakt zijn door Nederlandse kunstenaars, van wie een aantal uit de regio komen onder wie Sarah Verspaandonk en Hester Pilz. Kunstenaars konden bij Stichting LandArt Brabant een ontwerp indienen. De stichting organiseert de expositie in opdracht van de gemeente Eersel.

Langs de wandelroute van zo’n vijf kilometer bij het Grootmeer en Kleinmeer in Wintelre staan twintig kunstwerken opgesteld. ,,We hebben zeker vijftig aanmeldingen gehad”, vertelt Lia Stravens, voorzitter van Stichting Landart Brabant.

Duurzaam materiaal

Bij de selectie is onder andere gekeken naar de materialen waarvan het kunstwerk is gemaakt. Dit titel van de expositie is duurzaam verbinden. ,,In veel gevallen is bij de kunstwerken gebruik gemaakt van duurzaam materiaal.

Quote We laten een aantal kunstwer­ken staan om aan mensen te laten zien hoe het proces verloopt als iets opgaat in de natuur Lia Stravens, Stichting LandArt Brabant

Een aantal van de kunstwerken blijft staan. De rest wordt na afloop van de expositie door de kunstenaars weer opgehaald. ,,We laten een aantal kunstwerken staan om aan mensen te laten zien hoe het proces verloopt als iets opgaat in de natuur”, laat Stravens weten.

Basisscholen in de gemeente Eersel

Ook is het de bedoeling om kinderen kennis te laten maken met kunst en duurzaamheid. Daarom is er voor basisscholen in de gemeente Eersel een programma samengesteld. Daarvoor zijn 350 leerlingen aangemeld.

Zij lopen de kunstwandelroute en krijgen observatieopdrachten. Aan de hand van een lesbrief leren ze om naar kunst te kijken. Bij Bosschuur De Meren kunnen de kinderen vervolgens zelf aan de slag. Van een deel van de gemaakte kunstwerken wordt een kinder Landart gemaakt.

Tienduizend bezoekers

De kunstwandelroute in Wintelre is een pilot, maar als het aan wethouder Eric Beex ligt dan krijgt het een vervolg. ,,Het verhoogt de aantrekkingskracht van de gemeente, omdat er veel mensen op af komen.” Stravens verwacht zo’n tienduizend bezoekers.

Quote We zijn bewust uit Eersel, Steensel en Vessem weggeble­ven omdat daar al kunstrou­tes lopen Eric Beex, Wethouder

,,Deze keer hebben we voor Wintelre gekozen”, zegt Beex. ,,We zijn bewust uit Eersel, Steensel en Vessem weggebleven omdat daar al kunstroutes lopen. Bij een vervolg kijken we naar Duizel en Knegsel.”

Hoeve de Nachtegaal

De route start bij hoeve de Nachtegaal aan de Merenweg 1 in Wintelre. Daar is ook een expositie over biobased materialen te zien, dat zijn hernieuwbare grondstoffen of materialen.

Vanaf zaterdag kan de route tot en met zondag 19 september tussen 8.00 en 20.00 dagelijks worden gelopen. De kunstwandelroute is met pijlen aangeven, vrij toegankelijk en ook geschikt voor mensen in een rolstoel.