Zelf meegebracht eten nekt Countryfestival Oirschot

Niets kan rechters nog verbazen: de meest opvallende zaken van afgelopen jaar

10:07 DEN BOSCH - In de rechtbank komt het hele leven voorbij. Van echtscheiding tot faillissement, van fraude tot overval, van babyseks tot vadermoord, van fietsendiefstal tot liquidatie. En dat jaar, na jaar, na jaar. Dat was in 2019 niet anders. Er is weinig dat rechters nog verbaasd. Toch sprong een aantal zaken er om uiteenlopende redenen uit. We zetten er een paar op een rij.