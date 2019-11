Zelfs het Britse koningshuis kent Van Ham uit Bladel

Advocaat vindt dat OM beroepsin­bre­ker Johan B. sneller had moeten oppakken

14 november DEN BOSCH - Dat zo veel mensen slachtoffer werden van beroepsinbreker Johan B. is niet alleen diens schuld, maar zeker ook van het Openbaar Ministerie. Het had de man ‘tegen zichzelf moeten beschermen’ door hem eerder op te pakken. “Dan was veel ellende voorkomen”, bepleitte advocaat Felix Drykoningen donderdag in de Bossche rechtbank.