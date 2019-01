Zes vrijwilligers krijgen Predicaat van Verdienste in Eersel

Glenn Valkenburg en Frank Wintermans uit Duizel vanwege hun actieve rol in carnavalsvereniging de Zwetsers. Samen met muzikanten van de drumband en fanfare de Volharding hebben Valkenburg en Wintermans De Red Color Band opgericht. Daarnaast maakten zij met Wil Lierop deel uit van zangtrio de Kempentoppers. Valkenburg en Wintermans creëerden jarenlang een miniatuur kerstdorp in Duizel.

Corrie van der Heijden uit Knegsel, vanwege haar werk voor gemeenschapshuis De Leenhoef. Ook is zij waarnemend voorzitter van KBO Knegsel. Acht jaar geleden heeft Van der Heijden het Steunpunt voor Ouderen mee opgericht, waar zij zich nog steeds voor inzet. Daarnaast is Van der Heijden bestuurslid geweest van het Wit Gele Kruis.

Jos Schuijbroek uit Knegsel, vanwege zijn actieve rol in de Dorpsraad, die hij mede heeft opgericht. Hij is van 2001 tot 2008 voorzitter geweest van korfbalvereniging Fortuna 68. Sinds 2005 is Schuijbroek lid van een IVN-werkgroep voor natuuronderhoud, waar hij betrokken is bij de natuurwerkdag. Hij is ook vrijwillig coach bij de Buzinezzclub, die een trainingsprogramma biedt voor jongeren om hen te helpen bij het vinden van de juiste opleiding of baan.