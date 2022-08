Zestig soorten planten in Oirschotse voortuin van Frank de Bresser: van dropplant tot cola-geranium

OIRSCHOT - Met zestig verschillende vaste planten in zijn voortuin is Frank de Bresser aardig op weg naar een botanische variant.

De voortuin bestaat uit twee vakken van ieder zes vierkante meter met heel veel bloemen. Daartussen ligt een kort klinkerpad naar de blauwe voordeur, omringd door een rode rozenstruik. De voortuin in het centrum van Oirschot is een kleurrijk geheel. De blauwe strobloem, roze en witte phloxen, donkerrode duizendknoop, kogeldistels, blauwe salvia, en tientallen kleuren van heuchera. ,,Er staan hier nu zo’n zestig soorten vaste planten.”

Wintergroene struiken

Toen hij en zijn vrouw het huis zo’n twintig jaar geleden kochten, stonden er enkele wintergroene struiken in de voortuin. ,,En deze lavendel, die staat er ook vanaf het begin.” De struiken werden er acht jaar geleden allemaal uitgehaald. De Bresser wilde meer vaste planten in zijn tuin, meer variatie. ,,Dat is beter voor de biodiversiteit, meer insecten, meer vogels. Ik heb toen ook een notenboom geplant. Dat is een van de mooiste bomen die ik ken. Praktisch ook. Geeft goede schaduw, hij heeft een mooie vorm en is goed terug te knippen.”

Onder de notenboom wijst hij naar een plant die heuchera heet. ,,Er staan hier wel tien soorten, allemaal met een verschillend blad en kleur. Kijk, en hier staan drie soorten sedum. En een mini-sinaasappelboom. En deze strobloem, voel maar eens, die knispert.”

Margrieten

Vervolgens vertelt hij over de dropplant, de papaver, margrieten, aconiet en de klimroos Paul Scarlett. ,,Ik hou van alle planten. Maar als ik dan toch moet kiezen, vind ik de papaver in mijn voortuin de allermooiste vaste plant. De bloem is vuurrood en wel tien centimeter doorsnee. Mensen staan stil bij deze plant en maken ook wel eens foto’s.”

Het liefst wil De Bresser, oorspronkelijk Bestenaar, een botanische tuin. ,,Ik vond de tuin bij pastoor Maas (oorspronkelijk Oirschottenaar, red.) in Best altijd zo prachtig. Hij had wel 2500 soorten planten in zijn tuin. En bij alle soorten stond een naamkaartje. Ik ging daar vaak kijken. Weet je dat die tuin begin jaren 80 geopend is door Prins Claus? De Odulphushof heette dat. Zo jammer dat die er niet meer is.”

Stenen voortuinen zijn voor hem een doorn in het oog, hij hoopt dat mensen die komende tijd willen veranderen in groene tuinen. ,,Er komen dan meer insecten en meer vogels. En water wordt makkelijker afgevoerd.”

In de achtertuin staat een hele grote kastanjeboom. Vijftig verschillende vaste planten zette hij zelf. De cola-geranium bijvoorbeeld, die echt naar cola ruikt. Of een plant die overdag zijn bladeren opent en in de avond sluit. De Bresser kan er veel over vertellen, die kennis en ervaring nam hij mee van de agrarische opleiding en tuincentrum Coppelmans waar hij vroeger werkte.

Onderhoudsvriendelijk

Zorgen die zestig soorten planten niet voor veel onderhoud? ,,Nee hoor, het is heel onderhoudsvriendelijk. Tussen de planten ligt schors. En ik laat het blad in de winter liggen, dat is goed voor de beestjes. In het voorjaar knip ik het blad af. Maar ik hoef niet te vegen, te harken en te schoffelen, makkelijk toch!”

