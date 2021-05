Zeven nieuwe huizen aan Schoolstraat Reusel

Kameel Petje belandt in zwembad B&B De Zandhoef in Eersel, ‘het was een aparte ochtend’

4 mei EERSEL - Bas Nijboer trof dinsdagmorgen een wel heel bijzonder dier aan in zijn zwembad: een kameel. Het dier, genaamd Petje, was 's nachts uit zijn verblijf op het terrein van B&B De Zandhoef in Eersel ontsnapt, raakte verdwaald en belandde in het zwembad.