Zeven weken zandterras met zomers programma bij Club El Sombrero in Reusel

,,Corona leert je omdenken. Je moet niet kijken wat niet mag, maar wat wél mag. In tegenstelling tot de zaal, mag het terras wel open, vandaar dit idee”, vertelt Jan. ,,Aangezien veel mensen deze zomer in eigen land bivakkeren, of zelfs niet op vakantie gaan, kunnen ze toch sfeer proeven met hapjes, drankjes en live muziek.” Tribute- en coverbands staan al geboekt. En ook een biercantus staat op het programma.

Op de parkeerplaats achter het pand is het festival te doen. Vindt de buurt daar ook wat van? ,,Jazeker. Wij krijgen alleen maar positieve reacties”, zegt Thijs. ,,Het is een flinke klus en onderneming. Gelukkig hebben wij ook ondersteuning van buitenaf. Iemand die onze ideeën uitwerkt. Uiteraard houden wij de regels van het RIVM in acht.” Goedkeuring van de buurtbewoners was niet onbelangrijk, want daar hing de toestemming van de gemeente vanaf.

Aan een bezoek van het ‘El Sommer Long strand terras’ hangt een entreeprijs vast en vol is vol. Op zondag worden ook kindermiddagen georganiseerd. Deze toegang is gratis.

Horecaleven met paplepel ingegoten

De gebroeders, sinds twee jaar eigenaren van Club El Sombrero, bliezen de zaak nieuw leven in. Thijs: ,,Wij zijn altijd op zoek naar uitdagingen en het organiseren van nieuwe evenementen.” Voorheen runden het stel Café D’n Bel in Bladel. Het horecaleven is de jongens met de paplepel ingegoten. De ouders hadden een frietzaak in Bladel en een discotheek in Geldrop. ,,Studeren was niet zo aan ons besteed. Café vonden wij interessanter dan school.”

Als de weergoden goed gestemd zijn, staat Reusel zeven weken lang een relaxte zomer te wachten op het bijzondere zandstrand van Den Elsom aan de Wilhelminalaan. Op 30 augustus gaan de 45 kuub zand terug de vrachtwagen op. ,,Vrijdag moet het klaar zijn.”