Zieke oud-medewerker mogelijk op straat omdat KempenPlus de huur met 50 procent verhoogt

Proef in de Kempen met mobiele afvalcon­tai­ner

28 juni BLADEL - De vijf Kempengemeenten starten donderdag met een ‘mobiele milieustraat’. Het gaat om een container die elke dag in een van de kernen van de Kempen komt te staan. Inwoners kunnen hier allerhande huishoudelijk afval kwijt dat te groot is of niet hoort in een gewone afvalbak, maar te klein is om speciaal naar de gewone milieustraat te brengen.