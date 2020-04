Zinderend Oirschot afgelast

Dat was geen gemakkelijk besluit, zegt Jasper van de Wouw van het organiserende Inside Out Events. ,,De overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden duren nu tot 1 juni, maar in onze beleving is de kans heel groot dat die vervolgens nog verlengd worden. Daarom nemen we nu het zekere voor het onzekere.”

Onzekerheid blijft

De kaartverkoop voor het festival was nog niet gestart. Wel zijn artiesten geboekt en de nodige kosten gemaakt. ,,Er is zeker sprake van schade”, zegt Van de Wouw. ,,Maar als we nog langer wachten, nemen de kosten alleen maar toe, terwijl de onzekerheid blijft. De gezondheid staat voorop, voor bezoekers, crew, vrijwilligers en artiesten. We verwachten niet dat we in de derde week van juni al een honderd procent veilig evenement kunnen neerzetten. Daarom hebben we nu de knoop doorgehakt.”