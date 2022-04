Zitten er ineens criminelen in je verhuurde pand? Oirschot gaat inwoners bewust en weerbaar maken

OIRSCHOT - Dacht je je lege loods of een ruimte in een verzamelgebouw eindelijk verhuurd te hebben, blijken de huurders er dubieuze of illegale zaken te doen. Om het risico daarop te verkleinen, gaat Oirschot haar ondernemers en inwoners er meer bewust van maken. ,,Zodat verdachte zaken ook eerder worden gemeld.”

,,We hebben een groot buitengebied, en ook daar staan lege loodsen", schetst burgemeester Judith Keijzers-Verschelling. ,,De politie heeft in Oirschot al veel bezoeken afgelegd bij ondernemers en pandeigenaren. Daaruit bleek dat ze zich zeker bewust zijn van het risico dat foute lieden hun loods willen huren of iets dergelijks.”

Dat heet dan ondermijning of drugscriminaliteit en de burgemeester weet ook dat inwoners niet meteen warm lopen om over een dergelijk onderwerp te praten.

,,Daarom willen we ze beter bewust maken van het fenomeen, signalen die argwaan kunnen wekken zoals bijvoorbeeld een anijslucht (kan door chemische drugs komen, red.), onbekenden die geregeld in de buurt rondrijden of onduidelijke gang van zaken in een unit op een bedrijventerrein.”

Daarom zet het college van B en W nu met name in op bedrijventerreinen in de gemeente. De bedoeling is dat mensen hun vermoedens eerder gaan melden. ,,En ja, dat kan lastig zijn als het om mensen uit je buurt gaat, we zijn een kleine gemeenschap.” Daarom wijzen ze inwoners op Meld Misdaad Anoniem. ,,Dat is écht anoniem. Alleen de melding en geen andere gegevens belanden bij de politie.”

Die kan daar vervolgens actie op ondernemen. Of niet, als er niets aan de hand is. ,,Dat maakt dat anoniem melden ook lastig, want mensen krijgen dan dus ook geen terugkoppeling over zaken die wel of niet zijn aangetroffen.” Maar het helpt wel, benadrukt Keijzers-Verschelling. ,,Juist door zo'n melding is onlangs nog een hennepplantage opgerold."

Gevaarlijke situaties

Om alle inwoners, ook particulieren bewust te maken van drugscriminaliteit, schakelde Oirschot ook De Bijtende Bende in. Het initiatief van het Trimbos-instituut wil laten zien wat de invloed van drugsafval op het milieu is en de gevaarlijke situaties die ontstaan voor inwoners.

De bus toert door heel Zuid-Nederland en staat op 28 april op de Markt in Middelbeers en op 31 mei op de Markt in Oirschot.

Signalen van verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten kunnen daarom altijd worden gemeld bij de politie of gemeente. Dit kan via telefoonnummer 0900 8844, of bij spoed op 112. Anoniem melden kan gratis via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.