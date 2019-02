Zittingsavond bij De Lappelekkurs met een eigen dorpsdichter

HOOGELOON - ''Lest best'', de eerste conclusie na de eerste goed bezochte Bakkusavond bij de Lappelekkurs in Hoogeloon. Frans Tholen scoorde afsluitend maximaal met zijn dorpsdichtersact in een feestelijk aangekleed Lappelekkurspaleis, gemeenschapshuis D'n Anloôp.

Na de jolige aftrap van de Bakkusavond met een bandparodie door vriendengroep We hebben een band, mocht Harm Swaanen als D'n ouwe Harmse als eerste bakkusser de ton in. Dat hij sliste was te wijten aan het feit dat hij per vergissing het kunstgebit van zijn buurman in had. Hij kon nog proeven wat die buurman eerder had gegeten en legde uit hoe het er aan toe ging in het bejaardenhuis. D'n ouwe Harmse luisterde goed naar zijn huisarts. Die vertelde hem dat hij op 80 nog steeds seks kon hebben. Dat kwam hem goed uit want wonend op nummer 76 hoefde hij dan niet ver te lopen.

20-koppige vriendengroep

Prins Bonkers werd daarna verrast door zijn 20-koppige vriendengroep. Als Pintewipper zou hij in Hapert weinig kansen hebben om prins te worden en daarom was hij al op jonge leeftijd geïnfiltreerd in Hoogeloon met uiteindelijk een droom die uitkwam: carnavalsprins bij de Lappelekkurs.

Net voor en net na de pauze waren er gastoptredens van Drieske de Paralympiër (Maikel van de Berg uit 's-Hertogenbosch) en vrachtwagenchauffeuse DAFne Diesel (Iveke van Gerwen uit Eersel). Met een karrenvracht aan zelfspot kregen beiden de handen stevig op elkaar en wisten de zaal te boeien met rake grappen.

Volledig scherm Zittingsavond bij De Lappelekkurs Hoogeloon © W Imclaassen

Met ''good old'' Jo Bolte in de gelederen was er ook weer het traditiegetrouwe intermezzo van het Genootschap Onder den Blauwe Hoed. Het gezelschap van oud-prinsen kreeg met een ludieke muzikale act een warm onthaal, voordat de ton vrij werd gemaakt voor Frans Tholen.

Pleidooi voor een ‘Lexit’

Tholen liet zich de outfit van De Dorpsdichter van Loon aanmeten. Hij pleitte met een ''Lexit'' voor een losmaking van Bladel en ''de Blaalse wend''. Op voorhand zette hij enkele dorpsbewoners in de schijnwerpers. Die kregen er in zijn rijmen en dichten duchtig van langs in een sprankelende presentatie.