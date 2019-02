Zittingsavond Bremspoersengat: Tim Moonen krijgt staande ovatie na zijn Kinderliedjes

Het optreden van Tim Moonen stak ver boven de rest uit. Als zanger van kinderliedjes, "want ook de prins is ooit jong geweest", wist hij deze zowel zingend als uitbeeldend meeslepend uit te voeren zodat na zijn optreden het publiek een staande ovatie voor hem in petto had. Al rappend over de prins wist hij met zijn opzwepende stem duidelijk te maken dat hij deze uitvoering van de zittingsavond tot een hoogtepunt had geleid.