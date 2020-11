‘Zó interessant, een heel dorp gastvrijer maken’

In deze tijd van het jaar en coronatijd is het rustig bij de TIP, twee jaar geleden nog VVV geheten. De winkel in het fraai gelegen maar ietwat gesloten pandje aan de Markt in Eersel draait gewoon door.

De vrijwilligers zijn nu voornamelijk bezig met streekproducten en bonnen verkopen, en het promoten van diensten van de leden uit de toeristische branche en middenstand. Keeris gebruikt deze tijd om kennis te maken met de organisatie, de andere TIP-managers in de regio, de ondernemersvereniging, winkeliersvereniging en de gemeente. Keeris lacht: ,,Dat is soms best lastig via Teams.”

Naar een hoger niveau

In juni dit jaar was Renée Keeris, die zelf op loopafstand van de Markt woont, begonnen met haar eigen bureau om gastvrijheid in de horeca naar een hoger niveau tillen. Daarvoor werkte ze bij verschillende bedrijven in de hospitality, marketing en communicatie, de laatste jaren als regiocoördinator bij DELA. Keeris stuitte min of meer bij toeval op de vacature voor manager van de Eerselse TIP. ,,Dit is zó interessant, nu mag ik een heel dorp gastvrijer maken.”

Dat de gemeente heeft besloten dat er ook nog een Visit Eersel-manager komt, vindt Keeris alleen maar fijn. De Visit Eersel-manager opereert straks meer op strategisch niveau in dienst van de gemeente, zodat de TIP-manager, die in dienst is van de vereniging, meer bezig kan zijn met de praktijk: marketing en de verjonging van evenementen. ,,Er leven veel ideeën in het dorp. Door die ideeën te bundelen, en meer samen te werken, kunnen we een nog bruisender aanbod creëren”, aldus Keeris.

Makkelijker informatie vinden

Ze gaat zich eerst bezighouden met de website en het maken van een soort format voor de promotie van evenementen. Als de betrokken partijen lokaal en regionaal meer samenwerken en hun PR op elkaar afstemmen met bijvoorbeeld een gezamenlijke nieuwsbrief en dezelfde navigatiestructuur op de websites en social media, kunnen bezoekers makkelijk vinden wat ze zoeken. Het nog beter vindbaar maken van de TIP-winkel zelf staat ook nog op Keeris’ lijstje.