Zo komen kinderen de saaiste carnavalsvakantie ooit door: Tiktokken, challenges en speurtochten

OIRSCHOT - Geen school, want vakantie. Geen carnaval want corona. Weinig activiteiten, amper leuke uitjes. Dit dreigt wel haast de saaiste carnavalsvakantie ooit te worden. Maar niet getreurd! Hier tips van leeftijdsgenoten, voor verveelde kids en zuchtende pubers.

,,Saaaaai”, is het deze carnavalsvakantie, vinden Senna van Oers (11) en Mijs de Koning (10) uit Oirschot. ,,Normaal gaan we na school altijd naar de Beurs maar dat was er nu ook niet.” En dan is carnaval nu ook weer voorbij. Dus wat nu?

Extra lastig voor kinderen op de basisschool is dat de buitenschoolse opvang er nu alleen voor noodopvang is, voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Bij Korein, in Eindhoven en omstreken, bereidt het activiteitenteam meestal wel een uitgebreid vakantieprogramma voor voor kinderen die normaliter wel gebruik maken van hun faciliteiten. ,,Maar toen kwam de lockdown”, zegt Martijn Arts van Korein.

,,Dus gaan we niet met grotere groepen naar diverse locaties, maar is er een aantal activiteiten op de eigen bso-locatie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld experimenteren met green screens en hebben we een activiteit rondom gezonde voeding, waarbij ook iets wordt gekookt.”

Maar wat doen Senna en Mijs nu de rest van de vakantie?

,,Nou ja, we kunnen natuurlijk wel met een vriendinnetje afspreken en bij elkaar logeren. We zijn onder de twaalf, dus dat mag", zegt Senna. ,,En anders kunnen we tegenover ons huis in de speeltuin afspreken om Jachtseizoen, Buskruit, verstoppertje te spelen of te voetballen.”

En als het regent is er binnen ook nog voldoende te bedenken, sommen de dames op: ,,Knutselen en tekenen, een filmmiddagje, een cake bakken of als je een meisje bent maskertjes op doen.”

Online dansen

Bijkomend voordeel: ze zitten allebei bij Friz! Dance & Fit, een dansschool. ,,We sporten dus nog wel maar we dansen nu vooral online", zeggen Mijs en Senna. ,,Via Teams. Dan krijgen we een linkje met een nieuwe dans en kunnen we die via Teams nadoen en oefenen.”

En dan zijn er natuurlijk nog de challenges die gretig aftrek vinden onder de jeugd online. ,,We hebben de What's In My Mouth-challenge al gedaan. Dan moet je een blinddoek op en raden wat je voor eten in je mond hebt. En de Most Likely To-challenge is ook leuk: wie zou het als eerste doen.”

ABC-Wandel-Challenge

In dat kader hebben Senna en Mijs wel een leuke challenge voor hun leeftijdsgenoten in de regio: ,,De ABC-wandel-challenge! Met een papiertje met het hele alfabet op zak ga je een wandeling maken en noteer je bij iedere letter een voorwerp of gebouw of iets in een winkel wat begint met die letter. Totdat je het hele alfabet hebt gehad. Om het nog leuker te maken kun je er zelfs een foto van maken als bewijs. Je hoeft de dingen niet op alfabet te zoeken, dat mag gewoon door elkaar.”