Zoektocht naar nieuwe molenaar voor Vessemse Jacobusmolen

Zeelstenaar Van Hoven is sinds 2012 vrijwillig molenaar op de Jacobusmolen. De oud-docent Frans volgde vlak voordat hij met pensioen ging de opleiding tot molenaar. ,,Ik was onder de indruk van de molen in Zeelst, de enorme kracht.”

De opleiding duurt twee tot drie jaar en is, op de aanschaf van twee flinke lesmappen na, gratis. Het theoretische deel beslaat acht avonden die in de wintermaanden worden gegeven vanuit Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Elke avond wordt door een molenaar een aspect van het van vak en de machine behandeld. Zo wordt aan kennis over het weer veel aandacht besteedt. ,,Het is belangrijk te kunnen inschatten hoe en hoe snel veranderingen in weer en wind kunnen plaatsvinden. Een molen reageert meteen op de geringste verandering.”

Daarnaast worden 150 praktijkuren bij een molenaar-instructeur gemaakt. Van Hoven: ,,Dat is meestal op zaterdag. De dichtstbijzijnde instructeurs zitten in Asten, Uden, Eerde en het Belgische Hamont.” Ook wordt een aantal soorten molens bezocht om daarvan kennis te nemen.

Levend museum

De meeste molenaars hebben affiniteit met techniek of willen dat krijgen, volgens de molenaar. ,,Maar je moet het vooral leuk vinden om mensen rond te leiden. De meeste molens zijn een levend museum waar veel bezoekers komen. Het contact met de steeds authentieke en verrassende verhalen van de bezoekers boeien mij enorm.” Op een wereldkaart in de molen zijn spelden geprikt in alle werelddelen vanwaar bezoekers in de Vessemse molen zijn geweest.

Het rijksmonument is eigendom van de gemeente Eersel en in erfpacht van Stichting Vessemse Molen. Gemiddeld draait de blikvanger uit 1893 zo’n 35 zaterdagen per jaar. De wind is daarbij de belangrijkste factor. Op een aantal dagen wordt ook graan gemalen. Niet alleen voor het behoud ervan moet de molen draaien, maar ook voor de bezoekers. ,,Als er bezoekers komen, komen er donaties. We hebben ook de Vrienden van de Vessemse Molen die een vrijwillige bijdrage geven voor het onderhoud. Samen met vele vrijwilligers doen we er alles aan om de molen in goede staat te houden”, zegt Gerry Dorrestein van de stichting. Ook is de molen open op de Open Monumentendag en de Nationale Molendag. Verder probeert de stichting jaarlijks een evenement bij de molen te houden.

Nieuwe wereld

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar raadt Van Hoven iedereen aan om bij pensionering iets heel anders te beginnen. ,,Het was fijn om weer met lesstof bezig te zijn en op veel plekken te komen. Ik heb een totaal nieuwe wereld leren kennen. Niet alleen de wereld van hout en granen, maar het is ook een duik in de geschiedenis. Je krijgt respect voor de vindingrijkheid van vroeger. Het tillen van de molenstenen, de veel toegepaste hefboomwerking en het toepassen van versnelling door het gebruik van verschillende formaten tandwielen”, vertelt hij enthousiast.

Omdat het vrijwilligerswerk is, beginnen veel molenaars pas rond hun pensioendatum aan de opleiding. ,,Het gevolg is dat ze dan niet zo heel lang molenaar kunnen zijn. Jongeren en zeker ook meisjes zijn zeer welkom. Er zijn nog steeds veel te weinig molenaars om alle Nederlandse molens draaiende te houden”, doet Van Hoven een oproep.