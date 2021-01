Zoektocht naar spullen voor expositie over zestig jaar muziek in de Kempen

EERSEL - Buiten dansen mensen de twist terwijl er een bandje aan het spelen is of luisteren bezoekers naar verhalen over vroeger. Ondertussen lopen mensen binnen langs een jukebox, een Puch, foto’s van optredens of zien ze filmbeelden, terwijl ze herinneringen ophalen.

Het is het beeld dat Lowie Seuntjens en Henk van de Klundert in hun hoofd hebben bij de expositie over zestig jaar muziek in de Kempen. Wel is het duo nog op zoek naar attributen als boekjes, muziekstukken en posters voor de expositie. De tentoonstelling is waarschijnlijk vanaf mei te zien in het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel. ,,Het is een wandeling door de tijd, mensen kunnen die tijd weer beleven. Denken aan de eerste keer dat ze op stap mochten of het moment dat ze hun vriend of vriendin ontmoetten”, zegt Hapertenaar Seuntjens, die als gitarist in verschillende bandjes speelde. Hij leerde zelf zijn vrouw kennen op een tienerbal waar DJ Johnny D draaide.

Jaren 60, 70 en 80

,,In de Kempen is veel muziek gemaakt”, vervolgt Van de Klundert. ,,Hoe hebben mensen die tijd beleefd? We beginnen in de jaren zestig en komen uit in het heden. Al ligt het accent op de jaren zestig, zeventig en tachtig.” De Eerselnaar zit samen met Seuntjens in een werkgroep die betrokken is bij de voorbereiding van de expositie. De tentoonstelling omvat niet alles, maar wordt een impressie aan de hand van thema’s als harmonie en fanfare, muziekonderwijs, carnavals- en volksmuziek. Namen als Dommelvolk en Ad de Laat komen voorbij.

‘Trabant’ onder de gitaren

Binnen komt een expositie met objecten en schilderijen van muziekinstrumenten. In het museum is dan onder andere een zo’n zestig jaar oude gitaar van Seuntjens te zien. Hij noemt het de ‘Trabant’ onder de gitaren. De gitaar is gemaakt door Egmond in Best. Buiten in de tuin zijn er om de twee weken evenementen met sprekers, als Karel Franken, en muziek gekoppeld aan een thema van de tentoonstelling. ,,Verhalen kunnen gaan over hoe het thuisfront reageerde toen je opeens je haren liet groeien of van een muzikant die vertelt hoe hij die tijd beleefde en hoe de sfeer was op bruiloften en kermissen waar hij optrad”, zegt Van de Klundert.”

De activiteiten vinden buiten plaats, dat is veiliger wegens corona. ,,We zijn er niet door ontmoedigd, maar houden er wel rekening mee. Al is tegen die tijd vast meer mogelijk en zijn mensen toe aan een sociaal evenement. Het sociale is voor de muziek in de Kempen ook belangrijk. Er zijn veel koren, bandjes en fanfares. Dat draait niet alleen om het repeteren, maar ook om de gezelligheid na afloop.”

Voor de tentoonstelling zijn al verschillende toezeggingen binnen van mensen die hun jukebox of foto’s ter beschikking willen stellen. Mochten mensen materiaal hebben dan kunnen ze mailen naar lowieseuntjens@gmail.com