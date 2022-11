Zoektocht naar vermiste Silvana Heber gaat door; steeds meer bekend over verdachte Marlon B.

Voor een klassieker over de rode loper of op de knie; veiling in Vessem trekt veel meer volk dan verwacht

VESSEM - ‘Once, twice, sold.’ Een bijzondere verzameling van zo’n honderd klassieke auto’s stond vrijdagmiddag centraal tijdens een openbare veiling in de zaal van De Gouden Leeuw in Vessem. Met tweehonderdvijftig aanwezigen, van wie zo’n honderd serieuze kopers, was de belangstelling groter dan door de organisatie ingeschat.

