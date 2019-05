Zoet na zuur voor inwoners de Beerzen

Volgens planning start de provincie immers volgend jaar met de herinrichting van de N395. Aan het einde van deze maand besluit de Oirschotse raad over de belangrijkste keuzes op dit traject die de gemeente zelf moet maken. Met name over de Hoogdijk in Middelbeers is lang gesproken. Omwonenden en gemeente pleitten voor een gematigder maximumsnelheid, de provincie wilde daar niet in mee omdat het een doorgaande weg is. Uiteindelijk zijn er compromissen uitgerold; geen maximale snelheid van 30 bijvoorbeeld, wel fietsers op de rijbaan vanaf het kruispunt met de Vestdijk.

Verkeerslichten

Er komen waarschijnlijk twee nieuwe rotondes. Eén is zeker: bij de toegang tot nieuwbouwwijk Haagakkers in Oostelbeers. Over een nieuwe rotonde bij sportpark De Klep heerste lang tijd meer onzekerheid. Dat had alles te maken met de eventuele komst een Integraal Kind Centrum op het sportpark. Of dat IKC er op korte termijn komt, is gezien de financiële impact hoogst onzeker. Besluitvorming daarover is in ieder geval uitgesteld.