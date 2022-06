Zomerkriebels onder het tentdoek in Vessem

,,Goedemiddag Vessem!” roept zanger en contrabassist Paul Kolenberg voordat hij met de Hillbilly Hayride zijn optreden start. Gekleed in T-shirt en tuinbroek en op blote voeten zou je denken dat het een prachtige dag is. Maar de bluegrass band uit Someren ziet een kleine honderd man publiek onder een tentdoek staan waarop de regen neerklettert. De intieme setting en de verlichting met lampjes en lampionnen maken deze editie van Zomerkriebels wel tot een sfeervol evenement.

René Wijers uit Bergeijk is met een groep aanwezig. De Zjoem kent hij nog niet, maar de Hillbilly Hayride wel. In 2017 hoorde hij de band voor het eerst tijdens een luisterconcert in Bergeijk. ,,Ik vond ze echt leuk en werd er heel vrolijk van. Ze hebben mooie instrumenten en het zijn leuke mensen. We vonden ze zo leuk dat we ze gevraagd hadden om in 2019 op onze zilveren bruiloft te spelen. De dansvloer stond helemaal vol.”

Al voor zevende keer muzikale gastheer

De Zjoem, met muzikanten uit Vessem, Veldhoven, Oirschot en Middelbeers, is al voor de zevende keer de muzikale gastheer van het evenement. Rond 14.30 uur trapt de band de middag af. ,,Voor het eerst sinds 2014 is het wat minder weer. We beginnen met het eerste nummer in de hoop dat alles het nog doet”, zegt zanger/gitarist Maarten van Bussel voor hij het nummer Alles doet het nog inzet.

Terrassentour in 2020

De afgelopen twee jaar waren door corona muzikaal wat mager voor De Zjoem. Ze gebruikten de tijd om onder meer nieuwe nummers te schrijven, die ook deze middag de revue passeren. ,,In 2020 kon Zomerkriebels niet doorgaan. Vorig jaar hebben we in plaats daarvan een terrassentour gedaan. Met een oplegger met daarop licht en geluid zijn we langs terrassen gegaan in Vessem, Knegsel en Middelbeers. Dat was superleuk. We zijn nu aan het kijken of we dat komend najaar nog een keer kunnen doen”, vertelt trombonist Marco Roosen.

‘Lieve Lieke’

Normaal treedt de band zo’n vijftien keer per jaar op. Eén nummer uit het repertoire wordt daarbij altijd gespeeld, en dat is Lieve Lieke, ook deze zondag weer. ,,Dat is mijn kleindochter”, zegt Veldhovenaar Joop van Rooij als hij het nummer voorbij hoort komen.

De vader van basblazer Bart slaat geen optreden van De Zjoem over. ,,Zelfs niet als het regent”, zegt hij met een lach. Hij vindt het hartstikke mooie muziek. ,,Ik noem het nieuwerwets. Zeven muzikanten onder wie een aantal blazers, een gitarist en accordeonist is geen gebruikelijke samenstelling.”