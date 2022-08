Zomers strandtafereel in Bladelse voortuin: ‘Blauw maakt me blij’

BLADEL - Op de hoek van het Helleneind en de Wilhelminalaan in Bladel lijkt het even of je over een mediterraan kiezelstrand wandelt.

Het is echter de voortuin van het Bladelse echtpaar Michel de Beijer en Elly Meulenbroeks. Toen ze in 2016 hun voortuin wilden veranderen greep Elly haar kans: “Ik wilde een vrolijk, zomers plaatje. Vakantiegevoel. Haventje, strandje, boten kijken. Daar hou ik van. En blauw is mijn kleur. Daar word ik blij van.”

Haar echtgenoot reageerde in eerste instantie sceptisch. Natuurlijk, de plakkerige lindeboom in de voortuin moest weg. “Een mooie boom”, zegt Michel, “Maar hij gaf teveel last. Auto zaten onder. De deuren plakten zowat dicht. Maar een boot in de tuin? Dat zag ik niet meteen zitten.“

Quote Een bootje alleen is niks. Er moest wat meer bij Michel de Beijer

Hij viel daarom terug op zijn vak, tekenaar-constructeur: “Ik maakte een tekening. Dan weet ik hoe het eruit komt te zien. Een bootje alleen is niks. Er moest wat meer bij.” Drie bloembakken met een palmboom, palen met verlichting en een vlonder versterken nu het beeld van een aanlegsteiger in een haventje. De palen komen uit een afgebroken schuur – ‘de schob’- bij de Hoogeloonse boerderij waar Elly Meulenbroeks opgroeide.

Maggiblokje

“We kregen meteen complimenten. De tuin krijgt veel bekijks”, glundert ze. Het is ook een markant punt geworden bij het gemeentelijke monument ‘het Maggiblokje’: “Als mensen hier moeten zijn, zei ik eerst: We wonen tegenover het Maggiblokske. Nu is het simpel: Het huis met de boot.”

Het zeilbootje haalden ze in 2019 met een aanhanger uit Friesland. De boot werd ooit helemaal opgetuigd voor een speurtocht van kindervakantieweek Mezzeveulespeule. “Maar het is te windgevoelig om altijd de zeilen te hijsen”, zegt Michel. De boot ligt ook verankerd met een ketting. Drie gaten in de bodem zorgen ervoor dat regenwater wegloopt.

Drie zoons

Het Bladelse echtpaar kocht het huis in 1991 van broer en zus Piet en Nel Buijtels. Ze wonen er nu samen met hun drie zoons. Daarvoor hebben ze het nodige moeten aanbouwen. De hoek met het Helleneind moet echter vrij blijven, vanwege het uitzicht op de drukke kruising. De ruime voortuin biedt ook manoeuvreerruimte, zodat ze nooit achteruit over het fietspad de drukke straat hoeven op te rijden.

“Het zit altijd in ons hoofd”, bekent het tweetal. Zo kwamen ze ook aan beeldjes van een meeuw en een parkiet”, die ze toevoegden. Ook de achtertuin moet eraan geloven: “Ook daar willen we de strandsfeer terug, inclusief een tweede boot”, verklappen ze.

Het tuinhuis is al nagenoeg klaar. Tegel en kunstgras worden binnenkort gelegd. Wordt het milieu dan slachtoffer? “Nee hoor. Het vlondersysteem, dat als pseudo-aanlegsteiger gaat dienen, heb ik zo getekend, dat al het regenwater terug de grond in vloeit. Alleen bij stortbuien is er een overloop naar het riool”, legt Michel de Beijer uit.