Zomerschool biedt Eerselse senioren informatief vertier in stille periode

EERSEL - Eerselse senioren kunnen deze zomervakantie elke week weer deelnemen aan een uitstapje georganiseerd door de KBO. Dinsdag werd Tabloo in Dessel in België bezocht, het gloednieuwe bezoekerscentrum over radioactiviteit, beheer van radioactief afval en onderzoek naar nucleaire toepassingen.

,,Iedereen is welkom bij de Zomerschool van de KBO, ook niet leden. Per activiteit kunnen zo’n 30 tot 50 personen deelnemen”, zegt Marlies van Otten, die naast Jan Naber, Joop van Beers, Joop Boerboom en Riet Bekers in de nieuwe werkgroep voor het eerst de zomerschool organiseert.

,,De uitjes zijn bewust niet elke keer op dezelfde dag zodat iedereen weleens mee kan gaan.” Deze dag bezoeken 32 deelnemers Tabloo. Gezamenlijk rijden ze naar Dessel. Op de parkeerplaats krijgt iedereen een flesje water.

Radioactief afval

Binnen wordt de groep verwelkomt door de gids. ,,Al het radioactief afval wat in België wordt geproduceerd, wordt hier naar Dessel vervoerd”, zegt hij. ,,Wij gaan dat verwerken en voorlopig opslaan in gebouwen. We zullen dat afval ooit een keer uit die gebouwen halen en het zijn definitieve rustplaats geven. Om dat te doen, moet je met de bevolking hier tot een consensus komen. Niras (het Nationale Instituut voor Radioactief Afval en Splijtstoffen) is samen met de plaatselijke bevolking overeengekomen hier in Dessel een berging te doen voor het laag en kortlevend radioactief afval.”

René Meijer (83), voor het eerst mee met een uitje van de KBO, vraagt: ,,Hoe veilig is het hier? Is hier geen straling?” De gids legt uit: ,,Hier is geen nucleaire activiteit, het is gewoon een tentoonstellingsruimte. Maar radioactiviteit er is overal. Het is niet omdat wij er niet goed uitzien toch?”

Complexe materie

De rondleiding duurt twee uur. Het is veel informatie over een complexe materie. De gids kan er nog gemakkelijk twee uur bij doen, maar dat is echt te veel. De KBO-leden zijn positief verbaasd over hoe grondig ze het hier uitzoeken. ,,Ik ben echt onder de indruk,” zegt Netty Verdonk. ,,We krijgen nu natuurlijk de maatschappelijke discussie over kernenergie als het zo doorgaat.”

Anderen vinden het ontzettend interessant, maar zitten nog met een hoop vragen. Van Beers: ,,Ik denk dat het voor de jeugd ook wel goed is om hier een keer bewust te worden waar we mee bezig zijn.”

Tijdens de terugreis legt de groep aan bij dancing Heidelicht voor de broodnodige koffie. Volgende week staat er nog een bezoek aan Boerboom Hout op het programma waar een duurzame houten woning, een WikiHouse bewonderd kan worden, en de week daarna een rondleiding bij militair museum Bevrijdende Vleugels in een mooie omgeving bij Best.

