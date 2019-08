Zomerschool Eersel: een fijne kans om ergens binnen te kijken

Werk aan de weg op Vlaamse deel A67

10:23 REUSEL-DE MIERDEN - De Vlaamse regering is begonnen met werkzaamheden op de snelweg, aansluitend op de A67 in Nederland. In België is dat de E34. Het gaat om het vernieuwen van rijstroken bij Oud-Turnhout richting Antwerpen en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de Nederlandse grens bij Reusel-De Mierden.