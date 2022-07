Zomerserie ‘Opnieuw Bekeken’: Waarom maakte Piet toch die foto in Netersel?

Het is zo stil dat ik de fiets hoor aankomen. En het is niet eens een snelfiets. De fietsband zoeft aangenaam over de steentjes van De Hoeve, wat overigens een belachelijke naam is voor een doorgaande weg. Achter me - in de schaduw - de voorgevel van de Heilige Antoniuskerk. Voor me, in de felle middagzon, een uit de kluiten gewassen fietsenhandel. Het geluid van de passerende fiets ebt weg, twee kraaien nemen het stokje over.