Zonder leraren loopt alles in de soep, vindt Hoogeloon

VideoHOOGELOON - De hele basisschool in Hoogeloon kreeg soep. Het was een van de schaarse ludieke acties in de regio om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Op veel scholen in de regio ging de stakingsdag geheel of grotendeels ongemerkt voorbij.