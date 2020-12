Zonne-energie zorgt niet opnieuw voor verhitte discussie in Eersel

Voor elke baby een boompje: geboorte­bos Bergeijk komt aan de Eersels­edijk

8 december BERGEIJK - In navolging van andere gemeenten krijgt ook Bergeijk in 2021 een Geboortebos. In een bosgebied aan de Eerselsedijk in Bergeijk wordt straks voor elk kind dat in het voorgaande jaar in de gemeente is geboren een boom geplant.