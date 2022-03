Zonnebloem Oirschot viert veertig jarig jubileum

‘Het wordt een middag waarbij we vooral gezellig praten en niet te veel organiseren. Onze gasten hebben elkaar twee jaar niet gezien. We gaan vooral genieten van elkaar”, zegt aftredend voorzitter Ans van de Laar, die ondertussen een deur openhoudt en een arm aanbiedt aan een gast. ,,En in de avond is een bijeenkomst voor onze vrijwilligers.”

Zonnebloem Oirschot zet zich in voor zo’n tachtig Oirschotse ouderen en mindervaliden of mensen die minder mobiel zijn. Samen met 39 vrijwilligers organiseert zij sociale en recreatieve activiteiten. Van de Laar: ,, Onze gasten wonen allemaal zelfstandig of in een aanleunwoning. In een verzorgingshuis worden namelijk al activiteiten aangeboden, wij doen dat voor onze gasten.”

Actief

In Oirschot is de Zonnebloem erg actief. Van de Laar: ,,We organiseren een lentemiddag met spelletjes, een Mei-viering, een Tour de Oirschot met een treintje, een picknick in de pastorie-tuin, een kerstdiner, culturele dagen en nog veel meer. En die draad pikken we na twee jaar graag weer op. De eerste bijeenkomst is de lentemiddag op 30 april.”

Ze is trots op het feit dat er zoveel vrijwilligers zijn, ook al blijft alle hulp welkom. Toen ik twaalf jaar geleden als voorzitter begon, waren er zo’n zeventien, nu 39. Dat kwam vooral door de een-op-een activiteit zoals het bezoek aan de Beekse Bergen. Daarvoor wilden we één vrijwilliger per gast. Toen zijn er wel enkele vrijwilligers blijven hangen.” Ze zal zelf als vrijwilliger actief blijven.

Ruim zestig gasten zitten rond twee uur in groepjes bij elkaar in de zaal van gasterij De Beurs. De mensen genieten van een gebakje en de vrolijke gele zonnebloemenversiering. Drie muzikanten spelen op de achtergrond een deuntje. Achter de bar wordt een advocaatje met slagroom bereid.

Mevrouw Van Gestel- van Rijen (92) uit Oirschot is al vele jaren bij de Zonnebloem. Vandaag is zij, net als velen, met rollator naar de bijeenkomst gekomen. ,,Die rollator kan ik nog geen meter missen.” Al 26 jaar is zij alleen. ,,En dat went nooit. Corona deed daar nog eens een schepje bovenop, het was verschrikkelijk. Daarom zijn deze uitstapjes zo fijn. Het is gezellig en er wordt goed voor je gezorgd.” Deze middag luisteren de bezoekers naar een kort woordje van de voorzitter en van de burgemeester. En ze vragen of de muziek wat zachter kan. Want er moet eerst stevig bijgepraat worden.