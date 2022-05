Zonnebloem Vessem viert 19 mei gouden jubileum: ‘Het werven van vrijwilligers gaat hier vanzelf’

VESSEM - Wie aan de Zonnebloem denkt, denkt aan de boot... en natuurlijk ook een stichting met aandacht voor hulpbehoevende mensen. Dat is bij de Vessemse afdeling niet anders. Al vijftig jaar zet Vessem zich in voor haar gasten. Op 19 mei wordt het jubileum gevierd met een feestdag.

Zonnebloem Vessem komt voort uit de zogenaamde Ziekengroep in Vessem. Die was in 1970 opgericht met als doelstelling: aandacht geven aan de zieke en hulpbehoevende medemens. Een jaar later werd aangesloten bij de Zonnebloem. De doelstelling is nog steeds dezelfde. ,,Er zijn 74 gasten die we bezoeken en we hebben zo’n 30 vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers gaat hier vanzelf”, weet voorzitter Harrie van Son.

Samenzijn en eten en drinken

Elke maand houdt de Vessemse afdeling wel een of twee activiteiten voor de gasten. ‘Wat doet de Zonnebloem hier toch veel’, hoort Maria Nouwens wel eens in haar dorp. Het bestuurslid is eindverantwoordelijke van de activiteitencommissie. Jaarlijks wordt door de commissie een aantal activiteiten bedacht. ,,Waar de mensen vooral van houden: samenzijn en eten en drinken. Samenkomen mocht de afgelopen jaren helaas niet. Daarom hebben we onze gasten regelmatig een presentje bezorgd zoals een ijsje, een taartje en een fruitschaal.”

Vaste prik

Vaste prik op de agenda is jaarlijks het uitstapje naar de Heilige Eik in Oirschot. Deze maand hebben 42 gasten en vrijwilligers er weer een bezoekje gebracht. Nouwens: ,,We zetten zelf een dienst in elkaar en maken daarvan een boekje. Ook zorgen we voor de muzikale omlijsting. Als afsluiting nuttigen we ergens koffie met gebak.”

De meest populaire activiteit is toch wel de Zonnebloem gastendag die jaarlijks in september in gemeenschapshuis D’n Boogerd plaatsvindt. Aan het eind van de dag is er voor elke gast een of meer zonnebloemen om mee naar huis te nemen. ,,We planten zaadjes in potjes. Daarna planten we ze uit op een perceel aan de Donk. Vrijwilligers geven ze soms wel drie keer per week water. Vorig jaar hadden we zo’n driehonderd zonnebloemen”, weet Van Son.

Quote Als de klik er is, blijft de relatie doorgaans jarenlang in stand Bestuurslid Karin de Koning

Bestuurslid Karin de Koning neemt het bezoekwerk voor haar rekening. Als echte Vessemse kent zij veel inwoners. ,,Ik koppel vrijwilligers aan gasten die het op prijs stellen om periodiek een bezoekje te krijgen. Dat koppelen lukt goed. Na enkele bezoeken ga ik altijd na of het naar wens is. Als de klik er is, blijft de relatie doorgaans jarenlang in stand.”

Donatie uit coronapot

Natuurlijk kosten de activiteiten geld. Dat komt onder meer van een stand op de jaarmarkt en de lotenverkoop van de Zonnebloem. Een belangrijke activiteit is in dit verband een jaarlijks sponsordiner dat in De Gouden Leeuw plaatsvindt. Ook krijgt men jaarlijks een donatie uit de Rabo ClubSupport-campagne. ,,Voor het feest op 19 mei hebben we geld gereserveerd en een mooie donatie uit de coronapot van de gemeente Eersel gekregen. Daarom kunnen we het feest voor de genodigden gratis aanbieden”, zegt penningmeester Ina van den Boom.

Op 19 mei is er voor gasten, vrijwilligers, oud-vrijwilligers en genodigden in De Gouden Leeuw een diner. Naast een officieel gedeelte is er een optreden van Cor Swanenberg. Op groot scherm worden historische foto’s van Vessem getoond. Aansluitend is er een feestavond voor de vrijwilligers.