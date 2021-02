Zonnepark bij Groenewoud in Oirschot voorlopig van de baan

Nederland­se kapsalon­toe­ris­ten moeten op hun beurt wachten in België

13 februari HAMONT-ACHEL De agenda’s van Belgische kappers stromen aardig vol. Ook in de grensregio willen veel Vlamingen af van hun uit de kluiten gewassen corona-coupe. Nederlandse kapsalontoeristen die voor een incidentele knipbeurt de grens over willen steken moeten daardoor vaak achteraan in de rij aansluiten.