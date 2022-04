Zonnetje voor Oirschotse zorgvrijwilligers: ‘Ze is een beetje mijn omaatje geworden’

Leo van Gestel alias miMakker Zwiep heet de zorgvrijwilligers van harte welkom onder een grote oranje boog aan de voet van de Markt. ,,Het wordt onderhand eens tijd dat jullie in het zonnetje worden gezet. Welkom, welkom.” Met allerlei warme woorden loodst hij groepjes mannen en vrouwen naar een tentje waar tegoedbonnen opgehaald kunnen worden.

Dorpsondersteuner en organisator van deze dag Tiny van de Ven zette samen met Monique Nouwens, Jan Koonings en Yvonne Haanschoten dit festival op met sponsorhulp van onder andere Roche en Nh1816 Verzekeringen.

Zestien organisaties betrokken

Oirschot Zorgt brengt verenigingen samen die actief zijn in de vrijwilligerszorg. Er zijn nu zestien ‘clubs’ betrokken: Amaliazorg, Joriszorg, ’t Bint, Bijna Thuis Huis Oirschot, Dorpsondersteuners, Dementie netwerk Oirschot, Kans Plus Best Oirschot, KBO Kring Oirschot, Lach in de Zorg, Running Team Oirschot, Parochie Odulphus van Brabant, Vrijwillige Mantelzorg Best-Oirschot-Son en Breugel, Wijzer en zorgboerderijen Wilton’s Hof, Het Scheiend en De Hagelaar

Yvonne Haanschoten spreekt vanaf een klein podium haar waardering uit, evenals burgemeester Keijzers-Verschelling. Die laatste maakt eerst een hartje met haar handen en toont dat aan alle aanwezigen. ,,Weet dat er waardering is voor u vanuit de gemeenschap, voor u die net dat beetje extra geeft.”

Jaar van de Vrijwilliger

Vorig jaar zou het festival eigenlijk al georganiseerd worden. 2021 was immers het Jaar van de Vrijwilliger. Er was in het Kempenhorstcollege een workshop- en muziekfestival opgezet. Maar dat moest drie keer worden uitgesteld. ,,Dat was een heel geregel, telkens weer”, aldus Tiny van de Ven. ,,Maar we wilden de vrijwilligers niet vergeten. Zij zijn zó belangrijk en nog altijd nodig. Als maatje voor eenzame mensen, als wandelvriend, hulp bij vervoer. Of voor het leggen van een kaartje”.

Quote Nu hebben we een band opgebouwd, ze is een beetje mijn omaatje geworden. Met kerst at ik bij haar. Lotte Besselaar, Zorgvrijwilliger

Lotte Besselaar (22) uit Oirschot, student geneeskunde, heeft zich sinds het begin van corona aangemeld bij de dorpsondersteuner. ,,Ik zat toch thuis en wilde me graag inzetten, mijn moeder was al bekend met Tiny van de Ven. Ik werd gekoppeld aan een dame van 94 jaar, die geen boodschappen meer kon doen en alleen was. De eerste keer hebben we vijf uur gepraat. Ik heb geleerd om geduld te hebben, werd ook rustig van die gesprekjes. En ik leerde ook mezelf even naar achteren te plaatsen en grenzen aan te geven. Nu hebben we een band opgebouwd, ze is een beetje mijn omaatje geworden. Met kerst at ik bij haar. Ik zie haar nog steeds, ongeveer iedere twee weken. Ze stuurt me kaartjes en laat me weten hoe blij ze met me is.”

Morgen weer paraat

Muziekgroep ‘Kuifje in Tibet’ en een straatartiest vermaken de mensen. Die krijgen ondertussen een tegoedbon van een van de horecazaken rond de Markt en kunnen die deze dag inruilen tegen koffie met iets lekkers of iets anders. Rond kwart voor twaalf waait de koude wind de groep uiteen. Mensen verspreiden zich naar de horeca, de muziek en straatartiest volgen hen. De aandacht is vandaag voor de vrijwilligers, morgen staan ze weer paraat voor anderen.