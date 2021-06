Zonneweide Kattenberg: na de zomer zonneparkplan indienen

OIRSCHOT- De initiatienemers van Zonneweide Kattenberg, met een zoekgebied aan beide kanten van de A58 bij Stille Wille, Bekersberg en Kattenberg, willen in de nazomer van 2021 hun plan voor een zonnepark indienen bij gemeente Oirschot. Dat vertelden ze in hun digitale bijeenkomst op 16 juni. Hierin informeerden ze belangstellenden en belanghebbenden over de plannen. De initiatiefnemers blijven de komende tijd in gesprek met betrokkenen.

De bijeenkomst was het eerste moment waarop initiatiefnemers Thijs van Oirschot en Lodewijk Burghout hun plannen op een grotere schaal presenteerden. In totaal waren er 45 belangstellenden online, waaronder de gemeente Oirschot.

Energietransitie in de regio

De gemeente wees in de zomer van 2020 het zoekgebied bij de A58 aan voor de ontwikkeling van een zonneweide, ter ondersteuning van de energietransitie in de regio. Ze koos voor dit gebied na een uitgebreide studie die zij samen met de vijf Kempen-gemeenten uitvoerde.

,,Per 1 maart 2021 zijn we als initiatiefnemers onderzoek gaan doen naar dit gebied. We hebben met omwonenden, Rijkswaterstaat, Waterschap, Innova58, de eigenaren van Stille Wille en andere betrokkenen gesproken”, zegt Burghout. ,,Er is nog een initiatief: Zonnepark Kattenberg. Dat wil ook in het zoekgebied een zonnepark starten, maar onze plannen overlappen elkaar niet.”

,,We realiseren ons dat de meesten liever niet hadden gewild dat we met ons plan komen, maar we willen het zo goed mogelijk aanpakken”, zegt Burghout. ,,Uit de gesprekken kwam veelal dat mensen graag de ruimte rondom hun woning willen houden en dat de omgeving meegenomen moet worden.”

Behoud biodiversiteit

In de vergadering komen veel vragen van bewoners aan bod. Veelal over de woningwaarde, geluidsoverlast, het behoud van biodiversiteit en de plek van het park. ,,De bijeenkomst is het begin van de dialoog”, zegt Burghout. ,,We gaan praten met bewonersverenigingen en inwoners die we nog niet hebben gezien en doen onderzoek naar de gestelde vragen.” Biodiversiteit, de inpassing in het landschap, begroeiing tussen de panelen, burgerparticipatie; het komt allemaal terug in hun plannen.

,,Op 20 juni dienen we onze aanvullende stukken in bij de gemeente. Daarna praten we verder met betrokkenen en maken we ons plan voor het zonnepark. In de nazomer dienen we dat in en als dat goedgekeurd wordt, vragen we in het najaar van 2021 de vergunning aan voor 25 jaar”, zegt Burghout. ,,Daar kan bezwaar tegen worden aangetekend. Als alles goed verloopt, verwachten we binnen drie tot vijf jaar te gaan bouwen. De dialoog is gestart, maar is zeker niet ten einde.”

Op zonneweidekattenberg.nl staat meer info over de plannen en is de PowerPointpresentatie van 16 juni te zien. Gemeente Oirschot houdt op 14 juli, 8 en 13 september online informatieavonden over de zonneparken in Oirschot: oirschot.nl/duurzaamheid.