Zonnige Jaarmarkt Riethovens Harmonie Corps: ‘Zulke markten bestaan er bijna niet meer’

RIETHOVEN - Piet Klijn uit Acquoy verwondert zich over de opzet van de Jaarmarkt Riethoven. ,,Zulke markten bestaan er bijna niet meer”, zegt hij over de markt die zondag in het dorpscentrum van Riethoven werd gehouden.

De bewoner van de West-Betuwe, die op een camping in Bladel verblijft, vertelt dat hij overal had gezocht naar markten, maar dat alleen deze in Riethoven boven kwam drijven. Niet alleen de markt met al zijn diverse kramen interesseert hem, maar ook de middeleeuwse kerk van het dorp heeft zijn interesse opgewekt.

Met een grote diversiteit aan kramen, muzikanten, oude ambachtslieden was er voor elk weer wat wils te zien en te beleven in Riethoven. De terrassen liepen goed vol en het publiek maakte met elkaar en met de marktkooplui en ambachtslieden een praatje.

Die Stallfreunde

Centraal staan Die Stallfreunde uit Wintelre die al 15 jaar in Riethoven hun muziek maken, maar even verderop is Theo van Monfort die in zijn eentje met zijn mobiele Mixie Mini Band met twee pedalen een heleboel melodieën tevoorschijn kan toveren. De Limburger uit Melick komt vaak in de regio spelen. ,,Ik heb alles zelf gemaakt en dit keer heb ik de fanfare-uitvoering naar Riethoven gebracht. Dat is een van de zes versies.”

Speciaal voor de gelegenheid heeft hij zich in het harmonie-uniform gestoken. ,,De kinderen krijgen van mij een lolly uit het mandje”, vertelt hij lachend. Op het plein voor het oude gemeentehuis wordt de negenjarige Lotte Daris uit Borkel geschminkt door Carina Bottram. Ze krijgt een pauw op haar wang. ,,Dat is haar lievelingsdier”, vertelt moeder.

Volledig scherm Lotte Daris krijgt een pauw op haar wang tijdens de Jaarmarkt in Riethoven © Adrie Smolders

Annie Hoeks uit Riethoven verkoopt in haar kraam Afrikaanse spullen voor haar Shirimantundaproject. ,,Dat is een dorp in Tanzania waar we elk jaar in september naartoe gaan. We nemen daar spullen mee die we hier op de markt verkopen”, vertelt ze.

Sieraden van kokosnoot

De opbrengst is voor de inwoners van het dorp. Zo staat er een auto gemaakt van colablikjes, sieraden van kokosnoot en een koehoorn die helemaal tot een kunstwerk is omgevormd. De naam Shirimantunda betekent ‘dorp van de vruchten’.

In de kiosk heeft de Riethovense vereniging De Botte Guts zich genesteld. ,,Elke maandagavond zijn we in De Rietstek te vinden om daar allerlei werkstukken uit hout met de guts en beitels te maken. Ons clubke telt ongeveer tien leden”, weet Jan Dirx uit Bergeijk. Harm Tholen maakt iets verderop uit een blok hout met zijn kettingzaag een roofvogel. Het dier is bijna klaar.

Walnoten

Jan en Hanne Cremers-van der Heijden verkopen hun walnoten die ze verwarmen, waardoor de velletjes eraf vallen. Het stel uit Westerhoven heeft op hun Hanne Hoeve 120 walnootbomen geplant waarvan ze walnootolie maken. ,,Daarin zitten onverzadigde vetzuren die erg gezond zijn”, weet Hanne. Ook verwerken ze van andere leveranciers jaarlijkse vierduizend kilo walnoten.

Organisator Harrie Brouwers vertelt dat de kleindieren uit Valkenswaard dit keer niet mochten komen, omdat er kippen bij zijn en die mogen vanwege de vogelgriep niet uit het hok. Brouwers denkt dat de jaarmarkt door ongeveer 2500 bezoekers is bezocht.