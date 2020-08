Zorg op de locatie van Lindenhof in Lage Mierde weer in zicht

,,Het is een goede zaak dat er weer schot komt aan de Kloosterstraat”, zegt Cees Paridaans van de dorpsraad. ,,Het gebouw staat nu enkele jaren leeg en we snappen dat plannen maken tijd kost. Maar het heeft voor iedereen een meerwaarde als er op dit plekje in het centrum weer leven komt.”

Kapel

Voor het pand, dat nog een uitvloeisel is van het oude klooster waar zelfs de straat naar is genoemd (Kloosterstraat), werd al in 1903 de eerste steen gelegd. Het kende veel gebruikers, zoals ook een school en kreeg zo’n veertig jaar terug de huidige vorm en functie als zorgvoorziening. De kapel met klokkentoren is een van de nog oorspronkelijke onderdelen, wat dat voor de Mierdenaren van betekenis is. ,,We zijn blij dat die kapel behouden blijft”, zegt Paridaans. ,,Het is een karakteristiek punt als je vanuit die zijde het Dorpsplein nadert.”