Zorgen over veiligheid bij nieuwe supermarkt Reusel

De gemeente heeft in het concept-bestemmingsplan voor het nieuwe centrum vastgelegd dat vrachtwagenchauffeurs bij het bevoorraden van de nieuwe Jan Linders straks elke keer een heel stuk de Groeneweg in moeten rijden. Daarna moeten ze in een bocht achteruit rijden, om zo de laad-slurf op het winkelterrein in te steken.

,,De gemeente verwacht dat dit ongeveer vijf keer per dag gaat gebeuren, in de praktijk kan dat nog meer worden. Ze kiest zo willens en wetens een oplossing die tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt.” Dat zeggen de bewoners Jeannette en Johan Faes, Rolf Schrik en tandprothetist Adriën van den Borne, mede-eigenaar van mondzorgcentrum De Kempen aan de Groeneweg.

Quote De gemeente kiest willens en wetens een oplossing die tot gevaarlij­ke verkeerssi­tu­a­ties leidt. Bewoners Groeneweg Reusel

,,Wij denken dat veel inwoners van Reusel geen idee hebben in welke situatie fietsers straks terechtkomen. Bijvoorbeeld de kinderen die door onze straat van en naar het sportpark fietsen.”

Veel ongelukken door dode hoek vrachtwagens

De zogeheten ‘dode hoek’ in het gezichtsveld van vrachtwagenchauffeurs is berucht. Ongevallen die worden veroorzaakt door de dode hoek kennen veel vaker een dodelijke afloop dan ernstige ongelukken met personenauto’s. Zo zijn er in 2017 in Nederland 20 fietsers overleden en 140 ziekenhuisopnames geweest door een ongeluk tussen een fietser en een vrachtwagen of bus. Er is relatief vaak sprake van ernstig letsel, zoals hersenletsel.

Quote Vrachtwa­gens moeten de straat in rijden en dan achteruit de slurf in. En dat vlakbij de rotonde Groeneweg-Wilhelmi­nalaan. Bewoners Groeneweg Reusel

De bewoners van de Groeneweg hebben eerder met de gemeente gesproken over hun zorgen. ,,De vrachtwagens moeten die beweging - de straat in rijden en dan achteruit de slurf in - ook nog eens doen op een plek die vlakbij de rotonde Groeneweg-Wilhelminalaan ligt. Dat gaat tot opstoppingen leiden. En dat maakt de situatie straks nog onoverzichtelijker.”

Raadscommissie bespreekt maandag centrumplan

Tot nu toe heeft hun inbreng niet tot verandering geleid. Ze gaan daarom maandag inspreken, als de raadscommissie het bestemmingsplan voor het nieuwe centrum bespreekt. ,,Wij zijn dus niet tegen het centrumplan. Maar dit onderdeel is niet goed doordacht. En je kan nu nog alle kanten op. Alles ligt nog braak, er is alle ruimte om het laden en lossen op een veilige en nette manier op te lossen op het supermarkt-terrein zelf.” Dat laatste zou wel tot hogere kosten kunnen leiden voor projectontwikkelaar Rialto en Jan Linders.

Beschermd dorpsgezicht

Bij de bewoners leidt de gang van zaken ook om een heel andere reden tot verontwaardiging. De huizen aan de Groeneweg zijn ontworpen door architect Jos Bedaux, de straat is aangewezen als ‘beschermd dorpsgezicht’. Wie hier wil (ver)bouwen krijgt te maken met toezicht van de regionale welstandscommissie, wat tot extra eisen en dus kosten leidt. Bewoners kunnen dit niet rijmen met de opstelling van de gemeente. De regionale welstandscommissie kon woensdag nog niet reageren op vragen hierover.