Zorgen van heemclubs na fiasco met archeologisch onderzoek in De Donk

VESSEM - De leden van de heemkundevereniging van Wintelre, Knegsel en Vessem hebben in een brief hun zorgen geuit over de gang van zaken rond de mislukte archeologische studie in De Donk. Het onderzoeksfiasco is volgens hen reden om het huidige erfgoedbeleid van de gemeente kritisch onder de loep te nemen.

Heemkundevereniging De Hooge Dorpen zegt verontrust te zijn door berichten in deze krant over het gestuntel met een archeologische opgraving in De Donk. Dit onderzoek was een verplicht onderdeel voor de vergunningverlening voor de bouw van Ruimte-voor-Ruimte-woningen op enkele kavels. De studie kreeg een zware onvoldoende van de Omgevingsdienst, nadat die onder druk van de grondeigenaar -én met toestemming van de gemeente - in minimale vorm werd uitgevoerd.

Klare wijn

Om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt pleiten de heemkundigen ervoor om de regio-archeologe van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) een grotere en belangrijkere rol te geven bij archeologisch onderzoek in het kader van bouwprojecten. Zij trok bij de opgravingen in De Donk weliswaar aan de bel over de gebrekkige werkwijze van de onderzoekers, maar dit advies werd - bewust of door miscommunicatie - uiteindelijk toch in de wind geslagen.

Daarnaast zou de gemeente al veel eerder - bij de eerste ruimtelijke plannen - duidelijker klare wijn moeten schenken naar initiatiefnemers van bouwprojecten toe over de historische waarde van het gebied waar zij willen gaan bouwen. Dan kunnen ontwikkelaars of grondeigenaren beter van tevoren inschatten hoeveel extra kosten en tijd zij kwijt zijn aan verplichte opgravingen, volgens de heemkundigen uit Wintelre, Knegsel en Vessem. ,,Dat voorkomt dat de toekomstige bouwers via adviseurs hun eigen koers gaan uitzetten", schrijven zij in de brief.

Kritischer

Alleen deze maatregelen zijn volgens heemkundigen niet voldoende. Er zou kritisch(er) gekeken moeten worden naar de huidige manier waarop in de gemeente en in de regio als geheel met historisch erfgoed wordt omgegaan, en het beleid voor de bescherming hiervan. De Heemkundige Studiekring de Acht Zaligheden (met als werkgebied onder andere Eersel, Steensel en Duizel) heeft de brief niet ondertekend, maar zegt wel achter de inhoud te staan.