Zorgorganisatie Oktober komt met eigen boek met recepten voor soepen: ‘Onze mensen houden nu eenmaal van iets lekkers’

BLADEL - Het nieuwe soepenboek van zorgorganisatie Oktober, met meer dan vijftig soeprecepten, heeft zich al populair gemaakt bij bewoners en medewerkers. Het dient om makkelijk en soms snel een soepje te bereiden. ,,Het is verrassend en feestelijk. Onze mensen houden nu eenmaal van iets lekkers. Ze helpen graag mee in de keuken", zegt kok Cor Maas uit Bergeijk.

Enkele jaren geleden is Oktober afgestapt van één centrale productiekeuken naar het koken op de afdeling. De organisatie heeft negen locaties (in onder andere Bladel, Veldhoven en Bergeijk) en zeventig afdelingen. Een cateraar levert overal de etenswaren aan. ,,De afdelingen kunnen zelf aangeven in hoeverre het eten al bereid is en hoe ze het willen ontvangen”, zegt manager Rob Slegers.

Oktober ziet graag dat bewoners betrokken raken bij het bereidingsproces van hun eten voor zover ze dat nog kunnen. ,,Het inspireert mensen en het is gezellig om er over te praten. Iedere afdeling bepaalt zelf hoe die dat aanpakt.” Medewerker Kevin Schoofs kwam met het idee van een soepenboek met allerlei recepten. De koks en het team eten en drinken van Oktober heeft dat idee verder opgepakt.

Veel bewoners houden het bij tomatensoep en groentesoep

In het receptenboek mochten ook soepjes staan die een beetje afwijkend zijn. ,,Tomatensoep en groentesoep staan er ook in, maar bijvoorbeeld een pindasoepje, iets dat ik zelf erg lekker vind, of een pastinaaksoep komen er ook in voor”, zegt Maas. Veel bewoners van Oktober zijn geneigd het te houden bij tomatensoep, kippensoep en groentesoep. ,,Het helpt ook als het er lekker uitziet.”

Quote Potkachel­tjes­soep bleek water en een bouillon­blok­je te zijn dat je een dag laat pruttelen” Rob Slegers , Manager Oktober

Het soepenboek roept ook verhalen op. Zo hoorde Slegers iemand vertellen over ‘potkacheltjessoep'. Dat bleek water en een bouillonblokje te zijn dat je een dag laat pruttelen. Slegers: ,,Soms kwam dat water nog uit de put ook.” Het plezier voor de bewoners zit hem vaak in het zelf bereiden. Maas: ,,Groente snijden, bloemkoolroosjes breken. Of praten over ingrediënten die ze zelf vroeger ‘in den hof’ hadden staan.”

Nieuwe recepten kunnen worden toegevoegd in de klapper

Elke afdeling krijgt een exemplaar van het boek. Wie wil, kan er ook een kopen. ,,We hoeven er niet op de verdienen, dat is niet onze business", zegt Slegers. ,,Daarom bieden we ze tegen kostprijs aan: 25 euro.” Het receptenboek wordt in een klapper verstrekt. Als er nieuwe recepten verschijnen, kunnen die later worden toegevoegd.

Maas weet dat het boek goed ontvangen is op de afdelingen. ,,We hebben bij Oktober verschillende doelgroepen. De ene afdeling maakt alles zelf, de andere heeft bewoners waar je niet zomaar met dat eten aan de slag kan.” En: ,,Er zijn soepjes die in vijf minuten te maken zijn. Dat kan ook wel eens fijn zijn.”