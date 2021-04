Zorgorganisatie Oktober start volgend jaar met nieuwbouw Kempenland in Bladel

BLADEL - Zorgorganisatie Oktober verwacht volgend jaar te kunnen starten met de nieuwbouw voor de bewoners van verzorghuis Kempenland in Bladel. Die kunnen de nieuwbouw in de loop van 2023 betrekken. Dat gebouw bestaat uit 86 appartementen. Het huidige Kempenland heeft zeventig woningen.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op een plek die grenst aan het huidige Kempenland, maar ook aan verpleeghuis Floriaan. ,,Het gebouw van Kempenland staat er al 55 jaar", zegt Rob Slegers, manager Vastgoed. ,,Het is zo ongeveer aan het einde van zijn levenscyclus. We willen inspelen op toekomstige woonbehoeften.”

De nieuwbouw komt dichter te staan bij Floriaan, ook een Oktoberlocatie, dan het huidige Kempenland. Hierdoor kan een verbindingsgang met Floriaan gemaakt worden. ,,Dat geeft een mooie bijvangst", geeft Oktoberbestuurder Marion van Zoom aan. ,,De bewoners van het nieuwe Kempenland kunnen dan gebruik maken van de voorzieningen van Floriaan. Ook stimuleer je daarmee ontmoetingen in de gebouwen. Je kunt nog eens ergens naar toe.” Floriaan biedt onder andere voorzieningen als een kapper, fysiotherapie, een winkel, een restaurant en een servicepunt. Momenteel ligt het niet meteen zo voor de hand om als Kempenlandbewoner bij Floriaan binnen te stappen.

Van het huidige Kempenland gaat het middenstuk, het oudste deel, op termijn tegen de vlakte. Drie delen blijven overeind. Dat zijn twee woonblokken die Wooninc verhuurt en een deel van Oktober dat van recenter datum is. Oktober is in overleg met de gemeente wat er straks met de vrijgekomen ruimte kan gebeuren.

Lees verder onder de illustratie.

Volledig scherm Het nieuwe Kempenland in Bladel © Oktober

Slegers is zeer te spreken over de nieuwbouw, die tegen de Rondweg vijf lagen hoog wordt. ,,Het is een prachtige plek. Toch dicht bij het centrum, met uitzicht over de Egyptische Poort. De eerste liefhebbers hebben zich al voor dit project gemeld.”

Kleine bungalows

Los hiervan bouwt Oktober twaalf grondgebonden woningen op een vrij veld aan de Europaweg. Het is nog niet duidelijk wat dat voor huizen worden, maar dat zouden kleinere bungalows kunnen worden, waar ook zorg van Oktober mogelijk is. ,,Bijvoorbeeld voor een echtpaar, van wie de vrouw een zorgindicatie heeft en de man niet", zegt Slegers. ,,Die kunnen ervoor kiezen om dicht in de buurt van Oktober te willen wonen voor die zorg. Het mooie is dat we op het terrein dan een mix aan woonconcepten kunnen bieden.”

Quote Vader en moeder zijn vijftig jaar getrouwd en vader komt moeder met een koffie afgeven omdat ze de zorg in moet. Dat zijn de schrijnen­de verhalen.” Marion van Zoom, Bestuurder Oktober

Volgens Van Zoom is er veel vraag naar dit type woningen. ,,Binnen instellingen is het heel lastig dit soort echtparen te huisvesten", legt ze uit. ,,Vader en moeder zijn vijftig jaar getrouwd en vader komt moeder met een koffie afgeven omdat ze de zorg in moet. Dat zijn de schrijnende verhalen. Het is fijn dat we daar hiermee iets aan kunnen doen.” Het is ook goed voor de doorstroming op de woningmarkt. ,,Zo'n echtpaar laat meestal elders in Bladel weer een woning achter", aldus Slegers.