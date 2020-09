Zorgstop cliënten door faillissement zorgverlener uit Eersel

Trucker nog steeds gebukt onder zwaar ongeluk bij Vessem

1 september DEN BOSCH - De motorrijder die in Vessem tegen het achterwiel van zijn truck reed, lag drie weken in coma. Maar ook Gerrit S. werd hard geraakt, zij het dan emotioneel. Bijna twee jaar na dato houdt hij het niet droog in de rechtbank. “Het is vreselijk, ik heb dit nooit gewild”, snikt hij.