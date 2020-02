Zoveelste zitting in gevecht over Westparallel

Dementiepa­tiënt Ad Maas (60) uit Hooge Mierde overleden

24 februari HOOGE MIERDE - Ad Maas uit Hooge Mierde is zaterdagnacht op 60-jarige leeftijd overleden aan een slopende ziekte. De bekende inwoner van het dorp was één van de zes relatief jonge mensen met dementie die Angela Groothuizen in 2017 portretteerde in het tv-programma ‘Voor ik het vergeet’.