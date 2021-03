Zuidoost-Brabant moet het met weinig mensen doen in de Tweede Kamer: ,,Maar ik zeg houdoe tegen iedereen”

Politiek Bergeijk wil aan de slag met de Kattendans, maar wel binnen budget graag

3 maart BERGEIJK - Na jarenlang soebatten over de toekomstige huisvesting van de Kattendans ligt er nu eindelijk een ontwerp op tafel voor de renovatie. Alle Bergeijkse fracties juichen dit toe ,maar er zijn wel zorgen én vragen over het enorme prijskaartje van 8,5 miljoen en bijkomende kosten. ,,We hopen dat we niet voor verrassingen komen te staan tijdens de bouw.”