Zussen uit Netersel bedenken verantwoord 'kinderfrisje'

In het fruitdrankje zit weinig suiker, en er zijn vezels en mineralen aan toegevoegd. Het ontwikkelen van Sisst & Soda moest in hun vrije tijd, naast hun drukke banen, vertelt Visser. ,,We hebben een biochemicus ingeschakeld, advies gevraagd bij Bavaria, over het bottelen. We hebben ook de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit benaderd. We wilden een gezond én veilig drankje maken."

Helpen

De in Eersel woonachtige Marleen schiet in haar dagelijks leven kinderen te hulp op het mentale vlak, als kinderpsycholoog. Ze begon na te denken hoe ze de jeugd nog op andere manieren kon helpen. Ze schakelde zus Judith van Uden in, die als voedingscoach werkt en in Den Dungen woont.

Vissers: ,,Veel kinderen krijgen lang niet alle benodigde voedingsstoffen binnen met hun huidige voedingspatroon. In veel gezondere drankjes zit alleen minder suiker. Wat zou het mooi zijn als we een drankje konden maken waarin we ook waardevolle vitaminen en mineralen konden verwerken, bedacht ik."

Zoet

De dames hebben geen zoetstof gebruikt om hun 'junior frisje' een zoete smaak te geven, maar een stof op basis van appels. ,,We kiezen voor gezond, maar het moet niet proeven als levertraan."

Het Voedingscentrum stelt dat water of thee als basisdrank nog altijd te prefereren is boven een drankje als Sisst & Soda. ,,Als kinderen volgens de Schijf van Vijf eten hebben zij geen aanvulling van vitamines nodig. Een dergelijk drankje kan ook geen vervanging zijn voor een gezond voedingspatroon", aldus een woordvoerder. Vissers zegt dat Sisst & Soda ook niet bedoeld is als een 'quick fix' voor een slecht dieet. ,,We willen een feestelijk drankje maken waar ouders hun kinderen af en toe op kunnen trakteren en dat ook nog eens goed voor hen is."

Testpanel