Zwaargewonde bij ongeval tussen twee fietsers in Hapert

Tit van de Frêête (95) uit Reusel: ‘Zonder accordeon had ik niet meer geleefd’

REUSEL - Oud-fietsenmaker Harrie Hermans (95) moet even nadenken over zijn ‘echte’ naam. Want heel Reusel kent hem al sinds mensenheugenis als Tit van de Frêête. De krasse man timmert nog altijd aan de weg met zijn accordeon.

7 juli