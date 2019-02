Zwaargewonde man (55) klem onder zware stalen buizen na bedrijfsongeval in Westerhoven

Eersel ziet geen nut in extra onderzoek naar biogas en biomassa

5 februari EERSEL-Een extra studie naar de mogelijkheden van biogas en biomassa als grootschalige duurzame energiebron in de Kempen is niet nodig, volgens het Eerselse college. Eerdere analyses wezen uit dat wind-en zonne-energie hier in de toekomst de beste kansen biedt. De bruikbaarheid van biomassa wordt daarnaast al onder de loep genomen.